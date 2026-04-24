Москва24 апрВести.Четыре беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в ночь на 24 апреля над одним из районов Воронежской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены четыре беспилотных летательных аппаратанаписал чиновник в личном канале МАХ.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
Других подробностей не приводится.