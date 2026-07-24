Москва24 июлВести.Часть развлекательных мероприятий в Кировской области отменили после ракетного удара ВСУ по территории региона. Об этом сообщается на канале правительства области в MAX.
В Кировской области отменяется ряд развлекательных мероприятий. В Центре развития туризма Кировской области поясняют, что изменения начинают действовать с сегодняшнего дня, 24 июляговорится в сообщении
Уточняется, что речь идет о фестивалях "Истобенский огурец", "Ива Дивная", "Казанская ярмарка" в Малмыже", "Прогулочная Спасская" в Кирове и других. Все они должны были состояться в ближайшие выходные.
О возобновлении мероприятий сообщат дополнительно.
Боевики ВСУ ударили по предприятию в Кирове ракетами в пятницу, 24 июля. При атаке погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.