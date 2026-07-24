Развлекательные мероприятия отменили в Кировской области после ракетного удара В Кировской области отменили ряд развлекательных мероприятий после атаки ВСУ

Москва24 июл Вести.Часть развлекательных мероприятий в Кировской области отменили после ракетного удара ВСУ по территории региона. Об этом сообщается на канале правительства области в MAX.

В Кировской области отменяется ряд развлекательных мероприятий. В Центре развития туризма Кировской области поясняют, что изменения начинают действовать с сегодняшнего дня, 24 июля говорится в сообщении

Уточняется, что речь идет о фестивалях "Истобенский огурец", "Ива Дивная", "Казанская ярмарка" в Малмыже", "Прогулочная Спасская" в Кирове и других. Все они должны были состояться в ближайшие выходные.

О возобновлении мероприятий сообщат дополнительно.

Боевики ВСУ ударили по предприятию в Кирове ракетами в пятницу, 24 июля. При атаке погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.