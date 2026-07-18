Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ После атаки на Котовск в Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия

Москва18 июл Вести.В Тамбовской области после украинской атаки на логистический центр Wildberries в Котовске, где 7 человек погибли и 25 пострадали, отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщает Департамент информационной политики регионального правительства.

Не состоятся такие мероприятия как ретро-проект "По волнам моей памяти", проект "Молодежка" и " Стендап в Ромашково", также без развлекательных программ пройдут фестивали "Моршанский сокол" и "Ирская коммуна". Все они были запланированы на 18 и 19 июля.

Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму подчеркнул губернатор Евгений Первышов

ВСУ атаковали логистические центры WB в Тамбовской области и Подмосковье рано утром в субботу с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков. Возбуждены уголовные дела о терактах.

Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим.