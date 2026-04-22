Губернатор Развожаев предупредил о воздушной тревоге в Севастополе

Москва22 апр Вести.В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Внимание всем! Воздушная тревога предупредил он в своем канале в мессенджере MAX

Накануне, 21 апреля, вечером в Севастополе также объявлялась воздушная тревога. Как сообщал губернатор Развожаев, силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.