Развожаев: пять украинских БПЛА сбиты над Черным морем и Севастополем

Москва21 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал проинформировал Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, на улице Шабалина осколками сбитого БПЛА повреждены два автомобиля, в районе Радиогорки в одном из многоквартирных жилых домов повреждено окно на балконе и в комнате.