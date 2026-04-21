Москва21 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадалпроинформировал Развожаев в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, на улице Шабалина осколками сбитого БПЛА повреждены два автомобиля, в районе Радиогорки в одном из многоквартирных жилых домов повреждено окно на балконе и в комнате.