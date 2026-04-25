За прошедшие сутки в Запорожской области уничтожили около 30 украинских БПЛА

За прошедшие сутки в Запорожской области уничтожили около 30 беспилотников За прошедшие сутки в Запорожской области уничтожили около 30 украинских БПЛА

Москва25 апр Вести.За прошедшие сутки в Запорожской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО), военнослужащие ВС и Росгвардии, а также сотрудники силовых ведомств уничтожили около 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников… Отразили атаку около 30 БПЛА написал он в своем канале в мессенджере MAX

Мониторинг оперативной обстановки продолжается.