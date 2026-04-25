Москва25 апрВести.За прошедшие сутки в Запорожской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО), военнослужащие ВС и Росгвардии, а также сотрудники силовых ведомств уничтожили около 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников… Отразили атаку около 30 БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Мониторинг оперативной обстановки продолжается.