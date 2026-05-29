Москва29 мая Вести.Лидеры стран Евразийского экономического союза приняли совместное заявление по Армении. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане.

Он уточнил, что документ был согласован четырьмя руководителями стран-участниц ЕАЭС.

По его словам, заявление планируется опубликовать позднее.

В заседании приняли участие представители стран-членов союза, в частности, России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также государств-наблюдателей – Узбекистана, Кубы и Ирана.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что путь Армении когда-нибудь приведет к невозможности членства в ЕАЭС.