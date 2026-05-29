Москва29 маяВести.Лидеры стран Евразийского экономического союза приняли совместное заявление по Армении. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане.
Он уточнил, что документ был согласован четырьмя руководителями стран-участниц ЕАЭС.
Там заявление принято четырех руководителейсказал Ушаков журналистам
По его словам, заявление планируется опубликовать позднее.
В заседании приняли участие представители стран-членов союза, в частности, России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также государств-наблюдателей – Узбекистана, Кубы и Ирана.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что путь Армении когда-нибудь приведет к невозможности членства в ЕАЭС.