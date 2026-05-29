Москва29 маяВести.Путь, на который встала Армения, когда-нибудь приведет к невозможности членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести".
Решетников подчеркнул, что задача запретов, вводимых РФ в отношении экспорта некоторых товаров из Армении, состоит в том, чтобы предупредить негативное развитие событий.
Тот путь, на который коллеги встали, он, конечно, рано или поздно приведет к невозможности нахождения в ЕАЭСсказал глава Минэкономразвития