Mehr: обстановка на острове Кешм после работы ПВО находится под контролем

Москва19 мая Вести.Обстановка на иранском острове Кешм, где в ночь с 18 на 19 мая сработали системы ПВО, находится полностью под контролем властей, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление замгубернатора иранской провинции Хормозган по вопросам безопасности Ахмада Нафиси.

Звуки на острове Кешм, которые раздались несколько часов назад, вызваны работой систем ПВО и уничтожением вражеских дронов​​​. Сейчас обстановка находится под полным контролем. Ситуация на острове Кешм нормализована приводит Mehr слова Нафиси

Системы ПВО Ирана отражали атаки БПЛА на иранском острове Кешм в Персидском заливе. Средства ПВО сработали также в небе над городом Исфахан на юге Ирана.