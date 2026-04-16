Бессент: смягчение санкций против российской нефти предотвратило "конец света" Минфин США: смягчение санкций против России стабилизировало цены на нефть

Москва16 апр Вести.Смягчение санкций против российской нефти помогло избежать "конца света" на сырьевом рынке, а также способствовало стабилизации цен на топливо. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в ходе брифинга.

По его словам, Москва заработала примерно два миллиарда долларов от продажи нефти за время действия месячной приостановки санкционных мер.

Мы помогли стабилизировать цену на нефть. И, как вы знаете, были сценарии конца света с нефтью, дорожающей до 150, до 200, до 250 долларов рассказал глава Минфина

Ранее стало известно, что санкции США против загруженной на танкеры российской нефти снова вступили в силу после периода временного ослабления.

Сам Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать послабления в отношении российской нефти.