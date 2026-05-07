Москва7 маяВести.Дополнительные меры безопасности российского лидера Владимира Путина принимаются на фоне угроз Украины сорвать парад Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Безусловнотак он ответил на вопрос журналистов о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Путина на фоне звучащих из Киева заявлений о намерении сорвать парад 9 мая
Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила украинской стороне, что в случае попытки сорвать празднование Дня Победы по Киеву будет совершен массированный ракетный удар. Ранее об этом Украину предупредило российское министерство обороны.