За день 10 человек пострадали в ДНР при украинских атаках

За день 10 человек пострадали в ДНР при вражеских атаках За день 10 человек пострадали в ДНР при украинских атаках

Москва1 авг Вести.За день 10 мирных жителей, в том числе медики и спасатель МЧС, пострадали в ДНР при атаках украинских ударных дронов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сотрудник МЧС России получил ранения и был госпитализирован. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали сотрудники — ранения средней степени тяжести получил водитель, мужчина 1979 г.р., пострадал врач, мужчина 1997 г.р., фельдшеры, женщина 2002 г.р., мужчина 1978 г.р. Также ранения средней степени тяжести получил пациент, мужчина 1961 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Калининском районе Горловки в результате атаки по территории шахты пострадала сторож, женщина 1987 г.р. В Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз пострадали машинист и помощник машиниста, мужчины 1978 и 1980 гг.р. На автодороге Кировское - Шахтерск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 г.р.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой медицинской помощи, два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Харцызск, Шахтерск, Волновахском и Володарском муниципальных округах.