За день 10 мирных жителей ДНР пострадали от украинской агрессии

За день 10 мирных жителей ДНР пострадали в результате вражеской агрессии За день 10 мирных жителей ДНР пострадали от украинской агрессии

Москва31 июл Вести.За день 10 мирных жителей ДНР, в том числе ребенок, пострадали в результате атак украинских ударных дронов и детонации взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

На трассе 21К-08 … при атаке на рейсовый автобус сообщением "Краснодар - Донецк" ранения средней степени тяжести получили женщины 1994, 1965 и 1963 г.р., мужчина 1962 г.р., также пострадали мальчик 2014 г.р., женщина 1982 г.р., мужчины 2000 и 1981 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Калининском районе Горловки тяжело ранена женщина 1957 г.р.; в Никитовском районе от детонации ВОП ранения средней степени тяжести получил мужчина 1954 г.р.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР пожелал им скорейшего выздоровления.

В результате прилетов повреждены 6 объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, троллейбус, спецтехника, два легковых и 5 грузовых автомобилей в городских округах Горловка, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Тельмановском муниципальных округах.