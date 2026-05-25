Пушилин: в ДНР при атаках БПЛА ВСУ погибли семь человек, включая двоих детей

Москва25 мая Вести.Семь мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате атак БПЛА ВСУ в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в MAX.

В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погибла семья: девочка 2012 г.р., мальчик 2013 г.р., женщина 1986 г.р., мужчина 1982 г.р. говорится в публикации

Еще один человек – мужчина, его персональные данные устанавливаются – погиб в Горняцком районе Макеевке.

Другой мужчина, 1996 года рождения, погиб при атаке ударного дрона в Дебальцево.

Удар БПЛА в Савельевке привел к гибели мужчины 1987 года рождения и к ранениям женщины 1957 года рождения.

Всего в разных районах ДНР при атаках пострадали 15 человек, из них четверо – дети.