Москва25 маяВести.Семь мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате атак БПЛА ВСУ в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в MAX.
В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погибла семья: девочка 2012 г.р., мальчик 2013 г.р., женщина 1986 г.р., мужчина 1982 г.р.говорится в публикации
Еще один человек – мужчина, его персональные данные устанавливаются – погиб в Горняцком районе Макеевке.
Другой мужчина, 1996 года рождения, погиб при атаке ударного дрона в Дебальцево.
Удар БПЛА в Савельевке привел к гибели мужчины 1987 года рождения и к ранениям женщины 1957 года рождения.
Всего в разных районах ДНР при атаках пострадали 15 человек, из них четверо – дети.