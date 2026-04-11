Экс-глава СНБО Украины Данилов снова объявлен в розыск в России

Москва11 апр Вести.Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вновь объявлен в розыск на территории РФ. Это следует из данных базы Министерства внутренних дел (МВД) России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Российское следствие обвиняет Данилова в геноциде жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Данилов Алексей Мячеславович ... Основание для розыска: разыскивается по статье УК … Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался говорится в ведомственной базе

Алексей Данилов занимал пост главы СНБО Украины с 2019 по 2024 год.

В январе 2025 года в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что Данилов и еще один экс-член СНБО Игорь Черкасский заочно обвиняются в гибели и ранении 20 мирных жителей ДНР и ЛНР.

В декабре того же года в Генеральной прокуратуре России уточнили, что Данилов наряду с другими представителями высшего политического и военного руководства Украины обвиняется в геноциде населения ДНР и ЛНР.

Обвинение в преступлениях против мирного населения в Донбассе также предъявлено членам СНБО Виктору Шокину и Виктору Назаренко.