Корреспондент прошла вакцинацию и поделилась своим опытом

Вакцинация от коронавируса началась в Оренбургской области. В кабинет приглашают по пять человек. Вся процедура занимает около часа. Наш корреспондент уже сделала прививку.

Минутная бумажная процедура – первый шаг к вакцинации от коронавируса. Скрывать информацию не имеет смысла – только навредить себе. Хронические болезни и период их обострения нужно указать обязательно, контакт с больным тоже. А если переболел ковидом, не будут прививать в течение шести месяцев. Не прививают беременных.

Результатами исследования на наличие антител никто не интересуется – узнавать их совсем не обязательно. Но, если быть совсем дотошным, можно сдать за свой счет. Так я и сделала, и с отрицательным результатом отправилась делать прививку.

К назначенному времени в коридоре поликлиники собрались пять человек – на такое количество рассчитан один флакон вакцины. Мои единомышленники оказались людьми ответственными.



"У нас были уже такие факты – из пяти записавшихся пришли четыре человека. Нам пришлось передвигать время этим четырем, потому что мы не можем одну дозу выливать, нас никто не поймет", – говорит главный эпидемиолог Оренбургской области Галина Зебзеева.

Флакон доставляется в учреждение в специальном холодильном оборудовании, потом размораживается. И временные рамки его ввода уже отодвинуть невозможно. Перед процедурой заходим к терапевту. Давление, сатурация, горло, чистота легких – под контролем абсолютно все.

Вот и наступает самый ответственный момент. После тщательного осмотра заходим в прививочный кабинет. Волнение, безусловно, присутствует, но назад уже дороги нет. Несколько секунд, и вакцина набрана, еще мгновение и она уже введена. Никаких особенных ощущений нет. Сравнить можно с прививкой от гриппа. Ждем еще 30 минут – может быть что-то изменится.

За это время можно упасть в обморок – от страха, настойчиво думать, что все тело ломит, а голова раскалывается, но ничего этого не происходит. Все участники вакцинации после получасового ожидания были осмотрены терапевтом и бодро отправились к выходу.

Из личных наблюдений могу сказать, что у меня лишь слегка понизилось верхнее давление – со 120 до 110, но общее состояние осталось в норме. Пройдет первый этап вакцинации, памятка на руках. в ней четко прописано, что три дня нужно прожить без чрезмерной физической нагрузки, без алкоголя, не переохлаждаться, избегать встреч с больными, и обязательно соблюдать масочный режим, поскольку защита еще не выработалась.

"Должно пройти время, для того чтобы у пациента выработались антитела от новой коронавирусной инфекции. Недели три нам нужно выждать", – говорит заведующая поликлиникой №5, ГАУЗ ГКБ №3 Оренбурга Надежда Килейникова.

Через 21 день я снова приглашена в поликлинику, поскольку "Спутник V" делают двукратно с интервалом в 21 день. Записаться можно уже сейчас в регистратуре по месту жительства или позвонить по номеру 122, выбрав кнопку "Запись на вакцинацию".