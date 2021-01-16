51 день в реанимации: история спасения беременной и ее ребенка

В одной из больниц Иркутской области врачи чудесным образом спасли беременную девушку с полным поражением легких и ее новорожденную дочку.

В шесть утра подъем, кормление и снова сон – это сейчас график Оксаны Шаломенцевой расписан заботой о троих детях, еще несколько недель назад ежедневной задачей было просто выжить. Ее доставили в городскую больницу на последнем сроке беременности – с ковидом, стопроцентным поражением легких. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Врачи приняли решение экстренно спасать ребенка – сделали кесарево сечение. Девочка родилась здоровой.

51 день в реанимации. Оксана признается: выжить ей помогли мысли о новорожденной Елизавете и двух детях, ждущих маму дома. Сейчас Оксане предстоит длительная реабилитация – больше года.

"Все участки лабораториями перекрыты абсолютно, сеть развернута, и она работает. Мы в таком формате будем функционировать в ближайшее время. Все зависит от того, как будет протекать. Надеемся на вакцинацию", – заявил Яков Сандаков, министр здравоохранения Иркутской области.

В поликлинике №8 Иркутска ежедневно идет вакцинация. В списках первых пациентов – учителя и врачи. Поскольку процедура двухкомпонентная, врачам иммунологам необходимо точно просчитать количество пациентов. Хранится препарат после разморозки всего полчаса.

Одна ампула рассчитана на пять вакцин, поэтому формируются небольшие группы. Причем доставку сотрудников организует то учреждение, которое отправляет своих работников на вакцинацию.

Вторую прививку ставят спустя 21 день. Следующие на очереди работники социальной сферы и люди преклонного возраста как категория группы риска.

По информации областного Минздрава, динамика в области сейчас положительная. Но расслабляться нельзя, говорят врачи.

В недавно построенном госпитале в городе Шелехов специальные боксы с новейшим оборудованием выделили для ковид-пациентов. А в Усолье готова к открытию новая современная тест-лаборатория для выявления вируса.

С конца января прививать начнут всех желающих. Для этого в Иркутск привозят несколько партий вакцины. В ближайшие дни ждут 20 тысяч доз.