Тотальное поражение легких: врачи спасли маму и малыша

На Урале вакцинация идет не только в поликлиниках.

Своего сына Светлана Юрченко увидела спустя месяц после появления мальчика на свет. Все это время мама и ребенок боролись за жизнь. Каждый – в своей палате реанимации. В "красную" зону челябинского роддома жительницу Магнитогорска эвакуировали на вертолете, в тяжелейшем состоянии и с тотальным поражением легких.

"Срок был 28 недель, сразу предупредили: мы за тебя бороться будем, если получится, то и за ребенка", – вспоминает Светлана.

Врачи сотворили настоящее чудо, ведь в момент появления ребенка на свет ни Светлана, ни мальчик — у него тоже диагностировали коронавирус – не могли дышать самостоятельно. И это не единственный пример спасения тяжелых больных. Выписанных пациентов на Южном Урале ежедневно в среднем в полтора раза больше, чем вновь заболевших. Это позволяет вернуть часть больниц к плановой работе.

К привычной — очной — форме обучения готовятся вернуться и высшие учебные заведения. В аудиториях полным ходом идет дезинфекция. А студенты и преподаватели проходят массовую вакцинацию. Причем целыми семьями и даже те, кто уже на пенсии.

Вакцинация без отрыва от производства развернута и на металлургических гигантах региона. Пять тысяч доз препарата уже получил завод "Уралэлектромедь". Одними из первых прививку сделали сотрудники лаборатории.

Помимо "Спутника V" регион получил первую тысячу доз препарата новосибирского центра "Вектор".

Одними из первых вакцину от коронавируса получили и сотрудники общественного транспорта: ежедневно они сталкиваются с сотнями пассажиров, далеко не все из которых соблюдают требования санитарной безопасности.

Снижение числа заболевших позволило смягчить режим повышенной готовности в регионе. Аэропорт Кольцово возобновляет полеты за рубеж, а зрительские трибуны на спортивных мероприятиях могут быть заполнены не на 30, а на 50%.