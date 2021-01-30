Росздравнадзор: вакцинация от COVID-19 полностью бесплатна

Росздравнадзор сообщает, что вакцина от коронавируса COVID-19 не поступает в розничную продажу, и поэтому ни одно медицинское учреждение не вправе требовать оплату за вакцинацию. Это будет являться незаконным.

Вакцинация от коронавируса проводится только в тех учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на проведение профилактических прививок, передает РИА Новости.

Сейчас в России 3098 медицинских организации, прививающих от коронавируса. Задействовано 427 мобильных пункта и 1494 мобильные бригады, рассказали в ведомстве.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в декабре. Она проводится препаратом "Спутник V" – первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. С 18 января Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию.