В московской больнице приняли роды у женщины с пересаженным сердцем

В Москве стала мамой 29-летняя женщина. В роддоме клинической горбольницы №52 у нее родилась здоровая дочка. Это было бы рядовым событием, если бы не перенесенная матерью в 2015 году операция по пересадке сердца. Это второй в России случай рождения ребенка женщиной с трансплантированным сердцем, сообщает Мосгорздрав.

Ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания, отметила главврач московской клинической горбольницы №52 Марьяна Лысенко. Задачей врачей было грамотно подобрать медпрепараты, чтобы мама сохранила здоровье, могла вскормить и вырастить ребенка и прожить рядом с ним долгую жизнь.

"Сегодня трансплантация органа для современной медицины уже не приговор", – подчеркнула Марьяна Лысенко.

В целом беременность протекала гладко. Врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода. На всем протяжении беременности сердце будущей мамы функционировало нормально. Консилиум врачей 52-й больницы и Центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова решил провести пациентке родовспоможение на 38 неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией. На свет 26 января появилась доношенная девочка с массой тела 3450 граммов и ростом 52 сантиметра.

В роддоме при больнице №52 не раз становились мамами женщины, перенесшие успешную трансплантацию почки, легких, печени. Но мировой опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом весьма ограничен. Во всем мире отмечено всего 92 случая успешного завершения родов.

"Буквально на днях исполнилось два года девочке Кате, которая родилась после того, как ее маме трансплантировали легкие. Вели беременность и принимали роды принимали тоже наши врачи. Мы счастливы, что можем помочь женщинам, перенесшим пересадку органа и мечтающим стать мамами", – добавила Марьяна Лысенко.

Два года назад в роддоме московской больницы №52 мамой стала Татьяна из Владивостока. Она стала первой женщиной, родившей в России после пересадки легких. Операцию также в 2015 году проводили специалисты Центра Шумакова. На свет 30 января 2019 года появилась здоровая и долгожданная дочка, которую назвали Катей.

"Главная задача трансплантологии ‑ возвращение пациентов к активной, полноценной жизни и, что самое важное, касательно женщин детородного возраста, возможность вынашивания и рождения здорового ребенка. Это вселяет надежду другим женщинам-реципиентам донорских органов", ‑ прокомментировал рождение девочки мамой с пересаженным сердцем главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.