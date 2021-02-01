Мама с пересаженным сердцем: в московском роддоме произошло чудо

Из роддома клинической горбольницы № 52 выписали маму с младенцем, за рождением которого напряженно следило не только российское, но и мировое медицинское сообщество. Это второй в России случай, когда женщина с пересаженным сердцем смогла выносить и благополучно родить полностью здорового ребенка. С ранних сроков беременности врачи-трансплантологи подобрали ей подходящие иммуносупрессивные препараты для нормальной работы пересаженного органа. Сами роды принимала внушительная команда специалистов. В итоге все прошло идеально — девочка появилась на свет на тридцать восьмой неделе с хорошими показателями и роста, и веса.

Обычные хлопоты молодой мамы перед выпиской, только ничего обычного в истории рождения маленькой Алисы нет. Ее маме Карине Пиреевой насколько лет назад сделали операцию по пересадке сердца, и рождение дочери для нее настоящее чудо, запланированное и согласованное с врачами.

Я хотела, я была уверена в себе, что у меня получится. Риски были, но, слава Богу, все хорошо обошлось. Я очень хотела полноценную семью", — поделилась Карина Пиреева.

После пересадки сердца человек возвращается к обычной жизни — работа, спорт, даже кофе по утрам. С рождением ребенка сложнее. Беременность — огромная нагрузка прежде всего на сердце. К тому же после операции нужно пить препараты, подавляющие иммунитет. Раньше эти лекарства были настолько токсичны, что о беременности и речи быть не могло.

"Раньше женщины, которые имели трансплантируемый орган, должны были думать о том, чтобы сохранить свою жизнь. Но медицина идет вперед. К счастью, есть сейчас спектр препаратов, которые позволяют не иметь выраженной агрессии в отношении плода. Все детки, которые рождаются, они здоровы", — рассказала главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

За тем, чтобы и с мамами все было в порядке, вместе с акушерами следят врачи-трансплантологи.

"У нас есть большой опыт наблюдения беременности после трансплантации почки, более ста наблюдений после трансплантации печени. Что касается сердца, в мировой практике это единичные случаи. Тем не менее полностью исключить для себя и для пациента эту опцию мы не вправе", — отметил главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Женщин, которые стали мамами после трансплантации сердца в России, всего две. В мире их тоже единицы, ведь это не только большая редкость, но и риск такой же большой.

Первая такая мама — Алла Гриднева из Краснодара. Когда-то она перенесла на ногах обычную простуду, а потом появились серьезные проблемы с сердцем. После операции о беременности она и не думала, а потом влюбилась и вышла замуж.

"Когда я забеременела, то пришла к врачам. Естественно, они перепугались, поскольку это большой риск. Мне предлагали подумать. У меня была какая-то вера в то, что все будет хорошо", — поделилась воспоминаниями Алла Гриднева.

С сыном Валерой все отлично — учится на пятерки, занимается спортом. А вот Алле через несколько лет после родов пришлось снова делать пересадку сердца. Вторая операция была не легче, чем первая, но она снова восстановилась, работает и растит сына.

Карина вместе с мужем только привыкают к тому, что они теперь родители. Супруг Сергей принес на выписку конверт, автолюльку и был, кажется, абсолютно спокоен, пока не увидел жену и не взял дочку на руки.