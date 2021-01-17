В ГУМ – на вакцинацию

В Москве в воскресенье, 17 января, начинает работу выездной пункт вакцинации от коронавируса. Медики будут готовы сделать прививку с 10 часов утра в самом центре столицы – в ГУМе.

Процедура для желающих получить защиту от инфекции бесплатна и занимает около 40 минут, включая наблюдение врача после вакцинации. В будущем такие же выездные пункты появятся и в других районах города.

Бригады медиков будут работать по графику "неделя через три", чтобы пациенты могли получить второй компонент препарата там же, где и первый, отмечает телеканал "Россия 24".

Также прививочные кабинеты откроются в десятках частных клиник Москвы. Там уже придется заплатить, но только за услуги специалистов, а сама прививка для горожан бесплатна.

Масштабы вакцинации нарастают и в других регионах страны. По данным оперативного штаба, в течение последних суток в России выявили чуть более 24 тысяч инфицированных, более 27 тысяч заболевших выздоровели.