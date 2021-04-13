В Москве граждан стали вакцинировать на дому

В Москве началась вакцинация граждан на дому. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Данная услуга предоставляется сотрудниками выездной бригады. Воспользоваться ей могут маломобильные граждане. Таких жителей в Москве около 120 тысяч.

Вакцинация на дому пока носит экспериментальный характер. Всего сформировано 66 бригад во всех административных кругах столицы. Специально подавать заявку на получение прививки не нужно. Необходимую информацию о маломобильных гражданах органы соцзащиты населения передадут в поликлиники.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 включат в национальный прививочный календарь.