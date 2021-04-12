Вакцинация от коронавируса включена в национальный прививочный календарь

В национальный календарь профилактических прививок включат прививку от коронавируса. Соответствующий проект закона одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об инициативе рассказал первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения", – цитирует Жукова пресс-служба фракции "Единая Россия".

Он уточнил, что речь идет о проекте федерального закона, вносящего поправки в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Осуществление заявленных в законопроекте положений потребует выделения из федерального бюджета дополнительно 75,8 миллиарда рублей в период с 2021 по 2023 год.

Сейчас в Национальный календарь профилактических прививок включены 12 вакцин: против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекций, а также гриппа.