Минздрав внес поправки по COVID-19 в календарь профилактических прививок

Минздрав России расширил категорию граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса в рамках соответствующего профилактического календаря. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в категорию приоритета по вакцинации первого уровня включены граждане в возрасте 60 лет и старше. Также привиться в первую очередь смогут люди, проживающие в городах-миллионниках.

К группе первого уровня относятся и работники МФЦ, соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями.

Во вторую очередь приоритет отдается работникам сфер транспорта и энергетики, правоохранительных органов, волонтерам и так далее.

В категорию третьего уровня входят государственные и муниципальные служащие.

В середине декабря вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Уже 18 января в России стартовала массовая кампания по прививкам от COVID-19.