Оперштаб обновил данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим

В России за последние сутки выявлено 24 092 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах страны. Полностью выздоровело в стране за сутки 27 311 человек, а 590 пациентов с коронавирусом скончались.

Лидерами по количеству новых случаев за сутки стали Москва – 4674, Санкт-Петербург – 3253, Московская область – 1406, Нижегородская область – 485, и Свердловская область – 397 человек. Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области – 12, Ненецком автономном округе – пять, Чукотском автономном округе – два.

У 12,9 процента новых инфицированных не было клинических проявлений болезни, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы. Всего на 16 января в РФ выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.

Темп прироста заболеваемости в стране составляет 0,7 процента, передает РИА Новости. Наименьший среди регионов темп прироста за сутки зафиксирован в Туве – 0,2 процента.

В стране пятые сутки подряд больше выздоровевших, чем новых случаев заражения, а общая доля уже выздоровевших достигла нового максимума с начала пандемии – 82,8 процента, передает ТАСС. Коэффициент распространения коронавируса в стране при этом вырос до 1,04 – максимума с 22 декабря 2020 года.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент распространения инфекции равен либо выше единицы. В Воронежской, Иркутской и Ростовской областях он равен 1, в Красноярском крае и Свердловской области составляет 1,02, в Архангельской и Нижегородской областях – 1,04, в Санкт-Петербурге – 1,05, в Подмосковье – 1,07. В Москве этот показатель несколько снизился и составляет 1,09.