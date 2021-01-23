Число новых случаев коронавируса за сутки в России минимальное с ноября

В России за последние сутки выявлен 20 921 новый случай коронавируса COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровело в стране за сутки 27 779 человек, а 559 пациентов с коронавирусом скончались.

Регионами-лидерами по количеству новых случаев ковида за сутки стали Санкт-Петербург – 3056, Москва – 2668, Московская область – 1121, Нижегородская область – 487, и Свердловская область – 390. У 11,2 процента выявленных за сутки инфицированных не было клинических проявлений болезни, сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Всего на 23 января в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, а выздоровели уже 3 109 315 человек.

Число новых случаев коронавируса в стране за последние сутки – минимальное с 11 ноября 2020 года, а в относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,6 процента. При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до 0,93, передает ТАСС. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

В Москве коэффициент распространения коронавируса поднялся до 0,75, в Подмосковье вырос с 0,77 до 0,82. При этом коэффициент распространения превышает единицу лишь в трех из 10 регионов с наибольшим числом заболевших: Нижегородской области (1,02), Иркутской области и Красноярском крае (1,01).