В Москве откроются выездные пункты вакцинации

На следующей неделе в Москве откроются шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе в ГУМе на Красной площади.

Как сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в настоящее время очень важно, чтобы как можно больше людей могли пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Для удобства горожан принято решение об организации выездных пунктов вакцинации в популярных общественных местах. Теперь не понадобится справка с места работы, достаточно будет назвать отрасль работы.

По словам Раковой, первые шесть откроются уже 20 января. Они будут работать во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах.