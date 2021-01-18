Прививка на Красной площади: вакцинация от COVID-19 проходит в ГУМе

В России за сутки выявлено 22 тысячи 857 новых случаев COVID-19. По оценке Роспотребнадзора, в 72 регионах ситуация стабилизируется, но все же пока остается напряженной. С 18 января началась массовая вакцинация. По мнению специалистов, чтобы инфекция стала контролируемой, необходимо привить не менее 60 процентов населения – это примерно 68 миллионов 600 тысяч человек. Мобильные пункты вакцинации разворачиваются по всей стране, даже в ГУМе на Красной площади.

В Главном универсальном магазине очередь за "Спутником". Его отпускают бесплатно. И насколько высок спрос, можно судить по очереди. Она в ГУМе занимает практически всю первую линию третьего этажа. Тут больше пятидесяти человек, люди ждут пока подходит их очередь в выездной пункт вакцинации. Прививку от коронавируса можно сделать прямо на Красной площади.

Всего же в российской столице уже к этому моменту привились 190 тысяч человек. В ближайшие дни откроются новые выездные пункты в торговых центрах. Предварительно записываться не нужно. Из документов требуется только удостоверение личности.

"Сразу приехал сюда делать прививку, как сознательный гражданин", – признается один из стоящих в очереди на вакцинацию.

"Very good. Я очень хочу сделать раньше вакцину", – признается гражданин КНР.

Всего же в первые месяцы наступившего года планируется вакцинировать около двадцати миллионов россиян. С 18 января в России начинается новый этап борьбы с коронавирусом, о котором российский президент объявил на прошлой неделе на встрече с правительством.

"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации, ‑ дал распоряжение глава российского государства Владимир Путин. ‑ И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то экстренных, необычных условий, как там минус 50, минус 70 [градусов]. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать".

В разных регионах вакцинация будет идти с разной скоростью в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Если начиналась вакцинация в Ростовской области с 12 прививочных кабинетов, то теперь их количество увеличили до 85. Это произошло и потому, что был фактически отменен возрастной ценз. Прививку могут поставить и люди старшего возраста.

Одни записываются на портале Госуслуг. Другие, по старинке, в регистратуре поликлиники.

"Мне 73 года, ‑ рассказывает Вячеслав Черняев. ‑ Считаю, что еще пожить можно. И поэтому решил побыстрее [прививку] сделать".

"Переболела знакомая, ‑ говорит Галина Буравитская, ‑ Сказала: "страшно колоться, но лучше, чем болеть".

В регион уже поступило тринадцать с половиной тысяч доз вакцины, а будет больше двух миллионов.

"Рады, честно говоря, рады, ‑ признается Мария Волошина. ‑ И у меня дети, все родственники спрашивают: а когда нам можно?".

Прививку смогут получить как минимум 60 процентов жителей области.

‑ Достаю сразу три коробочки, – говорит медработник в Саратовской области, беря в руки упаковки с вакциной. ‑ В каждой – на пять человек. Потому что очень много желающих.

Вакцина доступна жителям даже самых отдаленных районов Саратовской области, ЗДЕСЬ открыты 66 прививочных кабинетов. Всего за два часа первого дня массовой вакцинации в Балашовской районной больнице привились больше полусотни человек.

"Хочу правнуков дождаться, а то троих как-то мало, еще хочу", ‑ улыбается в ожидании прививки житель Балашова Виктор Меринов.

Саратовская область получила около девяти тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидается поставка еще 36 тысяч.

В масштабной вакцинации готовятся задействовать прививочные кабинеты на колесах. На оборудованных всем необходимым КамАЗах медики приедут сами и на крупные предприятия, где работают сотни сотрудников, и в отдаленные населенные пункты, до некоторых добираться свыше 70 километров.

В Подмосковье, где число новых выявленных случаев плавно снижается, сегодня их ‑ 1381, также готовятся приступить к вакцинации на выездных пунктах. Она открывается 21 января.

"Мы должны организовать работу, которая позволит ФАПам приехать на заводы по заявке, а также оказать эти услуги возле торговых центров. Прививка двухкомпонентная. Если мы ставим первую прививку, мы должны понимать, куда мы пойдем во второй раз", – разъясняет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В первую очередь прививаться нужно россиянам старше 55 лет, а также тем, кто страдает от сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сомневающихся в прививке практически не встретить среди пациентов красной зоны.

"Я болею уже со второго декабря. И таких геройских дней не хотелось бы переносить. Вакцинироваться нужно. Это палочка, которая даст возможность хотя бы перенести легко эту болезнь", ‑ подчеркивает пациент Сергиево-Посадской районной больницы Василий Дарган.

"Болела-болела, лечилась-лечилась, сама выкарабкаться не смогла, обратилась в скорую, ‑ рассказывает свою историю болезни пациентка ГКБ №15 имени О.М. Филатова Ирина Маршутина. ‑ Прививку надо делать всем. Прививку надо делать обязательно".

Для тех, кто уже вакцинировался, некоторые российские регионы вводят аналоги "иммунных паспортов".

В Башкирии, например, такие документы начнут выдавать с 5 февраля.

Одна из самых престижных конкретных площадок Уфы. Последний раз полный зал здесь собирался в марте прошлого года. И за весь год здесь провели всего одно мероприятие. Поэтому введение ковидных паспортов – это шанс восстановления концертной деятельности.

Ситуация в Башкирии, по данным оперативного штаба, стабилизируется, растет число вакцинируемых. Документы вакцинируемым будут оформляться автоматически. QR-код отразится на странице человека на портале госуслуг.

"Люди все соскучились по тем временам, ‑ вспоминает доковидное прошлое руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. – Это тот инструмент, который позволит поскорее к ним вернуться".

‑ Загрузка – не более 25%. Не больше.

О жизни до COVID-19 напоминает только количество столиков в зале. Их не стали убирать, чтобы ресторан не выглядел пустым. Убытки большие, но теперь появился шанс вернуться к обычному режиму. Обладатели антиковидных паспортов смогут посещать рестораны без ограничений.

‑ Лед в этом направлении тронулся, – продолжает ресторатор. – И, конечно же, мы воспринимаем эти новости с оптимизмом.

Это касается и спортивных мероприятий, и походов в театр, кино, даже утренники в детских садах для родителей. Но ношение масок останется обязательным.

В Москве тоже может появиться местный иммунный паспорт. Система послаблений для тех, у кого есть подтвержденная защита от коронавируса, разрабатывается.