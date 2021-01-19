В знаменитый ГУМ люди выстроились не за товарами, а за прививкой

В самом узнаваемом месте столицы – на Красной площади в ГУМе открылся первый центр вакцинации от коронавируса. Получить прививку здесь может каждый желающий, если нет противопоказаний.

Помещение полностью оборудовано для приема людей: есть места отдыха, в кабинетах вся необходимая техника для проведения качественной вакцинации. Проводят ее квалифицированные врачи из городской поликлиники.

"Принимает доктор, после этого пациент переходит в кабинет вакцинации, в котором есть все необходимое оборудование, в котором хранится вакцина при достаточно низкой температуре и с соблюдением всех требований. Мы постоянно пополняем запас этой вакцины", – говорит главный врач поликлиники 68 г. Москвы Наталья Кузенкова.

Процедура вакцинации простая: с собой необходимо принести паспорт, пройти анкетирование и осмотр врача. На все уйдёт максимум 15 минут. Еще полчаса нужно провести под наблюдением медиков для фиксации самочувствия.

Принимают людей в мобильном пункте в порядке живой очереди, предварительной записи нет. Мы видим, что люди заранее выстроились в колонну почти во всю длину павильона, соблюдая нормы безопасности.

Стоять рядом могут только члены одной семьи. Для остальных на полу есть информационные указатели с расстоянием. В очереди дежурят добровольцы, они отвечают на вопросы, следят за соблюдением санитарных норм.

Желающих вакцинироваться много. Некоторые проходили мимо и приняли решение спонтанно, однако большая часть людей пришла целенаправленно.

- Почему вы здесь сегодня?

- Надо вакцинироваться и сертификат получить для работы.

- Где работаете?

- Вот только устраиваюсь, в отделе кадров сказали желательно сделать прививку и не болеть.

По распоряжению президента Владимира Путина с сегодняшнего дня в стране начинается массовый этап вакцинации. Такие центры открывают по всей стране. В Москве до конца недели начнут работу дополнительно еще шесть в различных торговых центрах.

"На сегодняшний день около 190 тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и более 100 тысяч записались на вакцинацию, – говорит заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По поручению президента во всей стране начинается массовая вакцинация, что даёт возможность использовать ещё силы выездных, прививочных бригад".

В Подмосковье выездная вакцинация от коронавируса начнётся с 21 января. Работать они будут на крупных промышленных предприятиях, в детских домах и в торговых комплексах. "Поставлена задача вакцинировать около трех миллионов человек", – заявил подмосковный губернатор.

В Кировскую область в ближайшие месяцы поставят более 55 тысяч доз вакцины. Жители смогут привиться одной из двух зарегистрированных – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона", выбрав из них ту, которая больше нравится.

В Магаданской области до конца года планируют привить до 60% населения. В поликлиниках свой режим: утром вакцину ставят тем, кто здесь впервые, а после обеда принимают людей, которые пришли на повторную вакцинацию.

"В основном люди разного возраста – есть и молодые, есть и пожилые. Есть и люди, которые желают привиться после 60 лет. Те, кто решили для себя, что для них важнее иммунизироваться, чем переболеть инфекцией", – говорит врач-терапевт Лейла Антропова.



В Москве центры мобильной вакцинации помогут разгрузить поток людей в поликлиниках, потому что спрос на вакцину в стране велик. Пункты устанавливают в местах с большим трафиком людей для удобства. Теперь не обязательно планировать отдельный поход в поликлинику, получить прививку можно во время покупок.