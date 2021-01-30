В Алжире началась вакцинация "Спутником V"

В Алжире в субботу началась вакцинация населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Первую дозу препарата от COVID-19 получил 65-летний житель города Блида. Эпидемия заболевания в Алжире началась в свое время в этом городе.

По словам министра здравоохранения Абдерахана Бенбузида, власти приняли все меры для успеха прививочной кампании.

Первую партию российской вакцины привезли в Алжир в пятницу. Ожидается, что через некоторое время алжирцев начнут прививать и вакциной от компании AstraZeneca, пишет "Интерфакс".