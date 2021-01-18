Алжир в январе получит 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

В январе Алжир ожидает поставки 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", сообщил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса COVID-19 Джамаль Фурар. Он рассказал, что вакцинация начнется сразу же по получении первой партии препарата.

Алжир – первая страна, зарегистрировавшая российский "Спутник V". Там же подготовлены около 8 тысяч прививочных пунктов. При необходимости их число увеличат, передает РИА Новости. Будет привито порядка 60-70 процентов населения. Детей вакцинировать не планируется.

Чиновник отметил, что уверен в эффективности и безопасности препаратов, поставляемых в страну. Кроме России, Алжир ведет переговоры с производителями вакцины в КНР.

В Алжире зафиксировано 103 тысячи случае заражения коронавируса. 70 тысяч пациентов вылечились, 2836 умерли.