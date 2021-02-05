Парагвай заключил контракт на поставку "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вскоре будет доступна жителям Парагвая. О подписании контракта с Российским фондом прямых инвестиций сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени.

Об объеме поставок и начале вакцинации будет сообщено дополнительно, передает "Интерфакс".

Кроме того, во второй половине февраля страна ожидает поступления вакцины AstraZeneca по системе COVAX.

С начала пандемии коронавируса в Парагвае выявлено более 136 тысяч случаев заражения, более 2,7 тысяч человек стали жертвами болезни.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 18 странах. Как сообщил ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Евросоюз может зарегистрировать российский препарат уже в феврале.