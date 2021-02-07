В последнее время у Владимира Зеленского сложилась тяжелая ситуация: его рейтинги постоянно падают, а с ними и популярность пропрезидентской партии "Слуга народа". Как заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, он полностью потерял поддержку Юго-Востока Украины, где значительная часть поддержки граждан перешла к оппозиционной платформе "За жизнь".

В этой ситуации понятно решение об отключении трех телеканалов, которые оказывали поддержку оппозиции. "Но надо куда-то двигаться, – объясняет мотивы Зеленского политолог, – и он движется в сторону националистического электората, фактически конкурируя с целой группой политических сил за 20-25% избирателей. Понятно, что он там ничего не получит, но ситуация складывается острая во всей стране".