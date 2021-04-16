Оператор ФБК получил срок

Оператор признанного в России НКО-иноагентом ФБК Павел Зеленский признан виновным в призывах к экстремизму. Тушинский суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима, а также лишил права на два года заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сайты в интернете.

Пресс-секретарь суда Марина Свиридова отметила, что Зеленский совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы. Причиной уголовного преследования Зеленского стали его комментарии к заметкам в соцсетях о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Свою вину Павел Зеленский признал, отметила член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Во время прений сторон прокурор просил приговорить Павла Зеленского к двум годам колонии условно.