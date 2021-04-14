Пошутившего про сотни умерших в "Зимней вишне" осудили заочно

Украинский блогер Никита Кувиков, известный как Евгений Вольнов, заочно приговорен к шести годам колонии за пропаганду терроризма. Соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд в Москве.

Кувиков в настоящее время находится в международном розыске. Судебное заседание проходило в его отсутствие.

Блогер известен своими розыгрышами. Например, повод для розыгрыша он нашел после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Кувиков говорил о том, что в результате пожара погибли триста человек.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало то, что блогер в социальных сетях оправдал теракт, который произошел в здании ФСБ по Архангельской области 31 октября.