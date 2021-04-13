"Не дают мой Коран": Навальный подал в суд на колонию

Оппозиционный блогер Алексей Навальный подал в суд на колонию, где в настоящее время отбывает срок. Заключенный пожаловался на отказ выдать ему Коран. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Навальный пояснил, что составил список задач, которые ему предстоит сделать в колонии для усовершенствования себя. Одной из них было изучение Корана.

Блогер обратил внимание на то, что привез в колонию и заказал кучу книг, но ему до сих пор не выдали ни одной. По его словам, литературу проверяют на экстремизм.

Алексей Навальный также отметил, что у него уже тринадцатый день голодовки. Ранее сообщалось, что администрация колонии якобы угрожает начать кормить его принудительно.