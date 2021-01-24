Франция призвала сделать "действенными" антироссийские санкции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции в отношении России в связи с делом Алексея Навального.

Министр напомнил, что 25 января в Брюсселе состоится встреча глав МИД Евросоюза, на которой в числе прочих будут обсуждаться и ситуация с арестом Навального, и тема антироссийских санкций.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными", – приводит слова Ле Дриана РИА Новости.

Французский министр в очередной раз призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия правоохранителей на несогласованных акциях в России 23 января. Задержания протестующих он назвал "отказом от верховенства права" и подчеркнул, что такие действия недопустимы.

Ле Дриан назвал "впечатляющим" успехи прошедших в России манифестаций. В аресте Навального и реакции российских властей он видит вызывающее беспокойство проявление авторитаризма.

Ранее МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этому поводу написаны "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа насчет Навального.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал страну сплотиться вокруг лидера Владимира Путина, чтобы противостоять Западу, который с помощью несанкционированных акций пытается взорвать Россию, сделать ее слабой и послушной.