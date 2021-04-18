Макрон: для общения с Россией нужны открытый диалог и санкции

В отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS.

По мнению Макрона, Западу необходимо выработать двусторонний подход. Во-первых, честный и открытый диалог с Россией. "Если мы хотим систему контроля над вооружениями, которая будет лучше, если мы хотим стабилизировать существующие в мире конфликты, нам нужен диалог с Москвой, – заявил лидер Франции.

При этом России следует давать сигналы, когда возникают какие-либо разногласия. И после неприемлемого поведения необходимо введение санкций. "Это то, что мы сделали после Украины и ряда случившихся кризисов", – подчеркнул Макрон. Самих по себе санкций недостаточно, но они входят в набор необходимых мер.

15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели против России новые санкции, под которые попали 32 объединения и физических лица. Также Вашингтон заявил о высылке 10 сотрудников дипломатической миссии из страны.

На следующий день после введения санкций США Россия сообщила о своих ответных мерах: из страны будут высланы 10 американских дипломатов, оставшимся сотрудникам дипмиссии будет запрещено свободно перемещаться по стране. Также Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации США и рекомендует послу Соединенных Штатов уехать в Вашингтон с целью консультаций.