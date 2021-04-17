Госдеп США сожалеет о санкциях

Российский ответ на новые санкции, объявленные США будет способствовать "циклу эскалации", передает канал CNN со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США. В заявлении новые санкции названы "пропорциональными и подходящими действиями". В заявлении добавляется, что США оставляет за собой право "ответить на ответные российские меры".

Ранее сообщалось, что в списке мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции, содержится рекомендация послу США отправиться в Вашингтон для консультаций, прекращаются краткосрочные поездки сотрудников дипломатических миссий США, ограничивается передвижение американских дипломатов по Российской Федерации, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, а 10 американским дипломатам предложено покинуть Россию.

Новые ограничительные меры введены против России 15 апреля. Под санкции попали 32 физлица и объединения. Американским финансовым учреждениям запрещено приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня, из страны выдворены 10 российских дипломатов.