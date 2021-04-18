Пушков посоветовал госдепу США "сделать паузу"

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter посоветовал госдепу США "сделать паузу, скушать Твикс". Таков комментарий политика на заявление Вашингтона о том, что США оставляют за собой право ответить на контрсанкции России. По словам представителя госдепа, они "ведут к эскалации".

"Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", – посоветовал Пушков. Он также призвал чиновников почитать заявление Байдена о стремлении Штатов к деэскалации. "А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится, – предположил сенатор. – США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс".

Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать. Пусть почитают заявление Байдена о стремлении США к де-эскалации. А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 17, 2021

США ввели новые антироссийские санкции 15 апреля. Россия предприняла ряд ответных мер, в частности, рекомендовала послу США отправиться в Вашингтон для консультаций, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.

Также 10 американским дипломатам было рекомендовано покинуть РФ, а 8 чиновникам из американской администрации запретили въезд в нашу страну.