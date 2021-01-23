Лицемерие и двойные стандарты: глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента

Двойными стандартами назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывы некоторых европейских политиков отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста блогера Алексея Навального. Данный вопрос не обсуждался в ходе визита Сийярто в Москву 22 января.

Призывы европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за задержания Навального и других факторов внутренней политики "в большинстве случаев являются лицемерием", отметил Петер Сийярто в интервью РБК. На двустороннем уровне западноевропейские страны вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией, несмотря на громкие заявления.

Принятая на днях резолюция Европарламента, призывающая страны ЕС свернуть совместные проекты с РФ, не повлияет и на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, уверен Сийярто.

По его словам, присмотревшись внимательнее, можно увидеть: многие страны, жестче всех критикующие Россию, имеют в РФ самый прибыльный бизнес.

На встречах с российскими официальными лицами в Москве 22 января тема Навального им не поднималась, рассказал Сийярто. По его словам, он прибыл в российскую столицу "по очень, очень важным делам": договориться о закупках вакцины для Венгрии, чтобы спасти жизни людей и помочь экономике быстрее оправиться от трудностей, а также о продлении контракта на закупку газа у России, на которую приходится 85 процентов всего венгерского импорта газа.

По словам дипломата, существуют "крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России – не часть этой повестки".

Резолюцию в связи с арестом в России Алексея Навального депутаты Европейского парламента приняли в четверг, 21 января. Они требуют от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток-2", а также "чувствительно усилить" санкции против России. Резолюция не носит обязательного характера.