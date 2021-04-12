Главу "Альянса врачей" оштрафовали за акцию у колонии с Навальным

Глава "Альянса врачей" (организация, признанная в России иноагентом) Анастасия Васильева оштрафована на 180 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Петушинский районный суд Владимирской области в понедельник, 12 апреля.

Суд признал Васильеву виновной в организации массового пребывания граждан в общественном месте, что повлекло нарушение порядка, сообщает "Интерфакс". Глава "Альянса врачей" была задержана 6 апреля возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционный блогер Алексей Навальный.

Стоит отметить, что Анастасия Васильева не явилась в суд, где рассматривали ее административное дело. Причины неявки она не сообщила.