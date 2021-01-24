Россию открыто пытаются "взорвать", уверен Андрей Турчак

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак призвал страну сплотиться вокруг лидера Владимира Путина, чтобы противостоять Западу, который с помощью несанкционированных акций пытается взорвать Россию, сделать ее слабой и послушной.

К несогласованным протестам в разных российских городах призывали сторонники Алексея Навального. Меж тем, силовые ведомства предупреждали как сторонников, так и участников акций о последствиях. Генпрокуратура потребовала блокировки таких призывов в соцсетях, поскольку они незаконны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что к акции призывают провокаторы по понятным причинам.

В своем инстаграм Турчак заявил, что лично оскорблен неуважением в адрес президента, а вчера была показана очередная серия сценария, написанного не у нас. Глобальная машина Запада работает против России, поэтому сегодня как никогда важно быть сплоченными.