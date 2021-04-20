Из-за COVID-19 в Москве запретили акции 21 апреля и 1 мая

В Москве запретили проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая. Связано это с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Публичные акции 1 мая хотели провести представители КПРФ, ЛДПР, а также Московской федерации профсоюзов. Также акция 21 апреля была запланирована у сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В ведомстве обратили внимание на то, что если попытка провести несогласованную акцию все-таки будет предпринята, то ее организаторов и участников привлекут к ответственности. В столице из-за пандемии COVID-19 по-прежнему запрещены массовые мероприятия.

Ранее в МВД рекомендовали воздержаться от посещения несогласованных мероприятий. В правоохранительных органах не исключили, что возможны провокации.