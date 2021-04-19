Эксперт Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 стабильная, но зыбкая

В России отмечается стабильная эпидемиологическая обстановка вокруг распространения коронавируса. При этом расслабляться не стоит. В эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о происходящем.

По словам эксперта, ситуация с COVID-19 в стране хоть и стабильная, но является зыбкой. Удерживать под контролем положение удается потому, что к нам не завозят массово зарубежные штаммы. Если это и происходит, то в единичных случаях.

Наталья Пшеничная считает, что в связи с временным ограничением на авиасообщение завоза мутировавших штаммов коронавируса будет еще меньше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в стране выявлено 192 случая заражения британским штаммом, а также 21 человек с южноафриканской мутацией. Стоит отметить, что также идет формирование сибирской и северо-западной разновидностей инфекции.