Попова рассказала о зарубежных и отечественных штаммах коронавируса

В России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай южноафриканского. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Также, по ее словам, идет формирование сибирского варианта и северо-западного варианта ковида. Они не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов. "Как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", – сказала она.

В целом, по словам главы Роспотребнадзора, ситуация с ковидом в России постепенно стабилизируется.

Впервые о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Попова рассказала в ноябре прошлого года, уточняет ТАСС. По ее словам, эти мутации не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты.