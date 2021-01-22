ЦНИИЭ оценил ситуацию с гриппом и ковидом в России

В России отмечается к снижению заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ, целом можно говорить о стабилизации ситуации. Однако небольшие подъемы еще возможны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью телеканалу "Россия 24".

"Все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили инфекцию, очень рано", – подчеркнула Пшеничная.

При этом по всей стране зарегистрировано всего два случая заболевания гриппом, оба в Екатеринбурге в середине января.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января заявляла, что в текущем эпидсезоне случаев гриппа в России не выявлено. "Такого года еще не было", – подчеркнула она. По ее словам, это связано с вакцинацией населения от гриппа, а также с соблюдением мер безопасности. В будущем ковид станет таким же сезонным заболеванием, как и грипп.