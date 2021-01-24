Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в школах

Ситуация с коронавирусом в российских школах после возобновления занятий стабильна, сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина. В интервью "Российской газете" она напомнила, что после зимних каникул прошла всего неделя, но ни по коронавирусу, ни по гриппу или ОРВИ превышения эпидемиологических порогов нет.

Мониторинг проводится в еженедельном режиме, и любые изменения отслеживаются в режиме реального времени.

Брагина уточнила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа, добавив, что этому способствовала массовая и своевременная вакцинация. Дают свой положительный эффекти и средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Москва отказалась от ряда антиковидных запретов.