Оперативный штаб актуализировал коронавирусную статистику

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 127, общее число заболевших превысило 3,719 миллиона человек, сообщает Оперативный штаб. Уточняется, что без бессимптомно переносят болезнь почти 11% заболевших.

В лидерах по числу заболевших по-прежнему находится Москва, там выявлено 3069 новых случаев. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Подмосковье. Наименьшее число новых случаев коронавируса в Чукотском автономном округе — 2. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Туве – 0,1%.

Выздоровели и выписаны из стационаров 22 445 человек за последние сутки. В Москве выздоровели 5117, в Санкт-Петербурге — 2260, в Подмосковье — 1189.

Скончался 491 пациент с COVID-19, 74 из них в Москве.